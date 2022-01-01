В центре Гамалеи назвали сроки поступления назальной вакцины в гражданский оборот

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца.

По его словам, препарат будет эффективен против нового штамма «омикрон».

«Лабораторные опыты показывают, что «Спутник V» в обычной инъекционной форме защищает от «омикрона», то естественно и в назальной форме она будет эффективна», —приводит его слова ТАСС.

Препарат представляет собой второй компонент вакцины «Спутник V» в виде порошка, который распыляют в нос.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

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