От коронавируса за сутки скончались 60 петербуржцев

От коронавируса за сутки скончались 60 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге за минувшие сутки скончались 60 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в воскресенье, 9 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», в России за сутки COVID-19 стал причиной смерти 763 граждан. Всего с начала пандемии в стране от инфекции погибли 316 163 человек.

Выздоровели от коронавируса в России 20 751 человек. В Северной столице — 1228 человек.

Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 1 323 инфицированный. Лидером стала Москва, где болезнь подхватили еще 3 274 человек. На третьем месте Московская область — 1 124 зараженных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «омикрон», несмотря на вызываемое им легкое течение заболевания, способен поражать даже тех, кто привился от ковида.

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