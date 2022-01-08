Перечислены симптомы заражения «омикроном» у вакцинированных

Новый штамм коронавируса «омикрон», несмотря на вызываемое им легкое течение заболевания, способен поражать даже тех, кто привился от ковида.

О симптомах омикрон-штамма коронавируса, в том числе у привитых людей, сообщает портал MedikForum. Заразившиеся «омикроном» в основном сталкиваются с такими симптомами, как головная боль, чихание, ломота в теле, першение в горле, слабость и повышение температуры. Кроме того, часть пациентов с омикрон-вариантом жалуются на сильную ночную потливость.

Вакцинированные пациенты при инфицировании «омикроном» испытывают небольшую температуру, боль в горле, головную боль, потерю аппетита. Также новый штамм может вызывать тошноту и рвоту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученые на Кипре обнаружили гибрид штаммов «омикрон» и «дельта».