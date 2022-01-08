Ученые на Кипре обнаружили гибрид штаммов «омикрон» и «дельта»

На Кипре ученые обнаружили новый штамм коронавируса «дельтакрон», который является гибридом ранее выявленных вариантов «омикрон» и «дельта».

Дельтакрон-штамм выявили ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Глава лаборатории Леонитос Кострикис рассказал, что генетическая основа нового штамма такая же, как у «дельты», но ряд его мутаций схож с мутациями «омикрона».

Исследователи нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только при заражении омикрон-штаммом. По словам Кострикиса, «омикрон» обладает 30 мутациями, и 10 из них совпадают с найденными в пробах, отобранных на Кипре.

Дельтакрон-штамм обнаружили уже в 25 образцах, 11 из них принадлежат госпитализированным с ковид пациентам, остальные — обычным жителям Кипра, пишет ТАСС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штамм-омикрон может положить конец острой фазе пандемии коронавируса.