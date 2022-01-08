Bloomberg: штамм-омикрон может положить конец острой фазе пандемии коронавируса

Bloomberg: штамм-омикрон может положить конец острой фазе пандемии коронавируса
Штамм-омикрон может положить конец острой фазе пандемии коронавируса. Фото: pexels.com

Предвестником конца острой фазы пандемии коронавируса может стать омикрон-штамм, считают ученые.

В Академическом больничном комплексе имени Стива Бико южноафриканские ученые провели исследование и пришли к выводу, что люди справляются с «омикроном» по большей части легче, чем с уханьским штаммом или вариантом «дельта». Об этом пишет Bloomberg.

Медики проанализировали записи 466 пациентов, которые заболели в текущую волную пандемии, и еще 3 976 предыдущих случаев заражения.

По результатам исследования, инфекция «омикрон» распространялась с «беспрецедентной скоростью» и вызывала легкие заболевания по сравнению с более ранними штаммами. Эксперты считает, что в случае, если модель сохранится и будет повторяться, есть вероятность увидеть полное разделение показателей заболеваемости и смертности.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению китайских ученых, штамм «омикрон» мог произойти от мышей.

коронавиурс омикрон -штамм пандемия Россия


 

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