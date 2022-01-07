Ученые в Китае рассказали о теории происхождения «омикрона»

Ученые из Китайской академии наук считают, что штамм «омикрон» мог произойти от мышей.

По словам специалистов, изначально грызуны заразились коронавирусом от людей. Затем вирус начал мутировать в организме животных, что привело к появлению нового варианта коронавирусной инфекции, сообщает Journal of Genetics and Genomics.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.