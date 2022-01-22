Российское правительство утвердило дополнительные меры по борьбе с «омикроном»

Российское правительство утвердило дополнительные меры по борьбе с "омикроном". Фото: unsplash

Российское правительство утвердило дополнительные меры по борьбе с "омикроном". Фото: unsplash

Правительство России подготовило и утвердило план дополнительных мер по борьбе со штаммом коронавируса «омикрон». Уже началась реализация утвержденного документа.

Об утверждении плана по дополнительным мерам против омикрон-штамма сообщается на сайте кабмина.

«Правительство приступает к реализации плана дополнительных мер для борьбы с распространением в России нового штамма коронавируса «омикрон» и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19″, — отмечается в сообщении.

Впервые обсуждение плана состоялось еще 18 января на расширенном заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отмечается, что представители и руководители регионов страны должны обеспечить исполнение утвержденного плана, а также взять работу под личный контроль. Такое поручение дал представитель правительства Михаил Мишустин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что влияние разновидности омикрон-штамма ВА.2 меняется: он начал забирать первенство у других вариантов этого вируса в организме.