Иммунолог отметил, что разновидность «омикрона» ВА.2 вытесняет другие варианты штамма

Иммунолог отметил, что разновидность &#171;омикрона&#187; ВА.2 вытесняет другие варианты штамма
Иммунолог отметил, что разновидность "омикрона" ВА.2 вытесняет другие варианты штамма. Фото: сайт Роспотребнадзора

Поведение разновидности омикрон-штамма ВА.2 меняется: он начал забирать первенство у других вариантов этого вируса.

По мнению иммунолога Николая Крючкова, вариант «омикрона» ВА.2 отличается от ВА.1. Он начал действовать и вытеснять другие варианты. Об этом специалист рассказал «MK.ru».

Эксперт отметил, что, например, в Дании ВА.2 уже начал действовать по-другому. Он несильно отличается от ВА.1, но сам по себе сильнее.

«А ведь сначала волна смешанного омикрона вела к спаду заболеваемости, — датчане, заболевавшие по 3,5 тысячи на 1 миллион в день, полагали, что у них точно начался перелом», — заявил Крючков.

Также иммунолог подчеркнул, что говорить о скором конце пандемии пока рано. Как оказалось, «омикрон» еще может преподнести неприятные сюрпризы. Однако при всем при этом патогенность на почве высокой заразности должна падать.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что омикрон-штамм размножается слабее, чем варианты «альфа», «бета» и «дельта». Такое мнение высказали ученые из университета Гонконга.

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