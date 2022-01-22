Ученые: в организме «омикрон» размножается слабее, чем другие варианты инфекции

В организме "омикрон" размножается слабее, чем другие варианты инфекции. Фото: unsplash

В организме "омикрон" размножается слабее, чем другие варианты инфекции. Фото: unsplash

Ученые из университета Гонконга выяснили, что омикрон-штамма размножается слабее, чем варианты «альфа», «бета» и «дельта».

Также уступил «омикрон» и исходному штамму SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте вуза.

Микробиологи уверены, что репликация живого «омикрона» значительно ниже, чем у остальных. Лабораторные исследования были проведены на эпителиальных клетках легких и кишечника человека. В результате специалисты заметили, что упомянутые вирус был активен меньше в три раза в сравнении с другими штаммами.

«Мутирующий SARS-CoV-2 пытается вырваться из-под контроля нашей иммунной системы, которая была активирована вакцинами или естественной инфекцией», — заявил руководитель исследовательской группы Квок Юнъюэн.

Ученые выказывают надежду, что при эволюции коронавируса подобным образом он превратится в легкий вирус похожий на простуду.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пандемия, возможно, закончится к лету. Ученый предположил, что появление «омикрона» — это признак ее конца.