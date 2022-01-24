Петербуржец погасил долг по алиментам после ареста нового Range Rover

Судебные приставы помогли петербуржцу выплатить долг по алиментам. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли петербуржцу выплатить долг по алиментам. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебным приставам Петербурга пришлось арестовать автомобиль жителя города, который не хотел выплачивать алименты в пользу дочерей.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ ФССП, 46-летний мужчина уклонялся от уплаты алиментов в пользу двух дочерей. По судебному решению, отец должен был выплачивать каждый месяц по 42 тысячи рублей, но с мая прошлого года деньги перестали поступать. Так накопился долг в 461 тысячу рублей.

Приставы вызвали петербуржца на прием, куда он приехал на новом внедорожнике Range Rover желтого цвета. Автомобиль решили арестовать. Мужчина сразу нашел всю сумму долга и погасил его уже на следующий день. Также ему пришлось оплатить расходы на хранение машины и услуги эвакуатора.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка, упавшая на обледенелой лестнице, отсудила у магазина 215 тысяч рублей.