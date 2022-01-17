Петербурженка, упавшая на обледенелой лестнице, отсудила у магазина 215 тысяч рублей

Петербурженка, упавшая на обледенелой лестнице, отсудила у магазина 215 тысяч рублей
Магазин выплачивать компенсацию не хотел, из-за чего в дело вмешались судебные приставы. Фото: ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу

Судебные приставы помогли жительнице Петербурга получить свою компенсацию морального вреда за падение на обледенелой лестнице.

Об этом сообщила пресс-служба городского управления ФССП. Пострадавшая в центре Петербурга женщина подала в суд на продовольственный магазин. Иск связан с ее падением на покрытой льдом лестнице, ведущей в гипермаркет.

Поскользнувшись, она ударилась головой, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом нижней стенки орбиты левого глаза. Кроме того, она сломала обе кости левого предплечья.

Женщина долгое время лечилась и отдала за это свои деньги. Суд поддержал пострадавшую и присудил взыскать с организации 215 тысяч рублей.

Магазин выплачивать компенсацию не хотел, из-за чего в дело вмешались судебные приставы. Они наложили запрет регистрационных действий в отношении транспортных средств, после чего сумма была переведена пострадавшей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец отсудил 400 тысяч рублей за разбитую наледью иномарку.

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