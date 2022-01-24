На эти три знака зодиака в 2022 году может обрушиться богатство, остальных тоже ждут сюрпризы

Понедельник накануне Татьяниного дня обещает порадовать всех, кто занимается творчеством. Люди, чья работа связана с общением, организацией мероприятий тоже порадуются тому, как удачно всё складывается и на работе, и в семье.

Овен. Эта неделя – прекрасное время достичь компромиссы и укрепить позиции в глазах начальства. В финансах риск не оправдан – могут быть потери и трудности. Особое внимание к здоровью и дорожной обстановке.

Телец. Время мобилизовать резервы организма: в трудный период организм будет восстанавливаться быстрее, стрессоустойчивость повысится. Но другие системы организма могут пострадать. Водные процедуры помогут поддержать здоровье.

Близнецы. Разделить ответственность с другими, не вывозите всё в одиночку. Любые вопросы по юридической или правовой тематике лучше перенести на вторую половину дня.

Рак. Излишняя властность приведет к конфликтам, особенно с родными и любимыми людьми. На работе тоже не стоит доказывать авторитет спорами, отношения с начальством, чиновниками и высокопоставленными лицами точно осложнятся.

Лев. Не предавайтесь чревоугодию. Невнимательность и несоблюдение элементарных правил санитарии могут привести к проблемам со здоровьем. Избегайте сладостей и уделяйте особое внимание почкам и пояснице.

Дева. Внимательность и профессионализм приведут к большим деньгам. Но только если отнестись к работе со всем трудолюбием и учесть пожелания клиентов и руководства. Потенциальные заказчики тоже будут лояльны.

Весы. Звезды сулят успех, главное, не упустить возможности. Помешать успеху могут проблемы со здоровьем. Также достижению целей будут препятствовать вынужденные заминки. Помните, ощущение несвободы временное, всё задуманное свершится.

Скорпион. Травмы на работе, головные боли и проблемы с ЖКТ снизят работоспособность и энергичность. Поэтому внимательнее следите за здоровьем и не затягивайте с лечением. Невнимательность к симптомам может привести к осложнениям.

Стрелец. Творческие порывы и стремление к красоте и роскоши увлекут стрельцов. Прекрасное время для реализации скрытых творческих способностей и воплощения давних замыслов. Реализация творческих талантов поможет восстановить финансы.

Козерог. Время небывалой активности. Но не стоит грубить и иронизировать: то, что прощалось раньше, сейчас с рук не сойдет. Лучше направить активность в работу или на благоустройство жилища и ремонт.

Водолей. Несмотря на кажущуюся небывалую активность, силы лучше поберечь и распределить на «долгую дистанцию». Энергичность на работе тоже лучше сдерживать, это чревато травмами и быстрой потерей работоспособности.

Рыбы. Не стоит стремиться вперед, лучше сохранить уже достигнутое. Неблагоприятное время для смены работы, просьбы к начальству, скорее всего, будут отклонены. Техника тоже может преподнести сюрпризы внезапными поломками.