Школьных классов на карантине в Петербурге стало в 100 раз больше за неделю

За неделю в Петербурге в 100 раз увеличилось число школьных классов, которые ушли на карантин из-за вспышек ОРВИ и COVID-19.

По данным комитета по образованию, на карантине по ОРВИ и ковиду находятся 1018 классов в 253 школах. Это 5% от общего количества классов во всех петербургских школах. Ученики переведены на дистанционное обучение. Кроме того, из-за роста заболеваемости закрыты 45 групп в 21 детском саду.

Неделю назад на карантине было всего девять классов в восьми городских школах. В детских садах была закрыта всего одна группа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Омикрон» отменяет все мероприятия в школах Петербурга. По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, что из-за нового варианта COVID-19 ожидается всплеск заболеваемости среди школьников и педагогов.