«Омикрон» отменяет все мероприятия в школах Петербурга

«Омикрон» отменяет все мероприятия в школах Петербурга
Из-за сокращения инкубационного периода (с 5–8 до 2–3 дней) классы и учебные группы при выявлении случаев заболевания будут находиться на карантине не две недели, а одну. Фото: pixabay.com

В школах Петербурга отменят на месяц все мероприятия из-за омикрон-штамма коронавируса. Ожидается, что из-за нового варианта COVID-19 заболеваемость среди школьников и педагогов резко вырастет.

По словам вице-губернатора Ирины Потехиной, что из-за нового варианта COVID-19 ожидается всплеск заболеваемости среди школьников и педагогов.

«На ближайший месяц в образовательных организациях — мобилизация. Должны быть отменены даже внутришкольные мероприятия. Пока речь идёт про месяц, — отметила Потехина», — приводит ее слова «Фонтанка».

Из-за сокращения инкубационного периода (с 5–8 до 2–3 дней) классы и учебные группы при выявлении случаев заболевания будут находиться на карантине не две недели, а одну.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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