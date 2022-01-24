Рок-группа Maneskin перенесла выступление в Петербурге

Рок-группа Maneskin перенесла выступление в Петербурге
Победителем музыкального конкурса Евровидение-2021 стала Италия, которую представила группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Фото: instagram.com/maneskinofficial/

Новая коронавирусная инфекция внесла свою лепту в европейский тур рок-группы Maneskin 2022 года.

Как сообщает ТАСС в понедельник, 24 января, итальянская рок-группа Maneskin, которая одержала победу на музыкальном конкурсе «Евровидение»-2021, переносит свои выступления.

Из-за опасности распространения инфекции европейский тур изменит свои даты. В рамках гастролей музыкальная группа должна была выступать в Москве и Санкт-Петербурге. Однако запланированные концерты дать не удастся. Тур перенесли на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Новые даты будут объявлены не позднее 1 марта.

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