Скандал в самолете может обернуться для Волочковой арестом

Балерине Анастасии Волочковой грозит до 15 суток ареста и 30 тысяч рублей штрафа за пьяный дебош в самолете в московском аэропорту Шереметьево из-за отказа надеть маску.

Об этом сообщает ТАСС. Бортпроводники дали полиции показания, согласно которым Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась и находилась на борту без маски.

На балерину оформили протоколы по статье 20.1 КоАП, а также по статье 20.6.1 КоАП РФ. Данные статьи предусматривают арест до 15 суток и штраф до 30 тысяч рублей.

В МВД заявили, что Волочкова вела себя неадекватно, размахивала руками и оскорбляла полицейских. Материалы об оскорблении правоохранителей направят в следственные органы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Волочкова нахамила комику и раскритиковала Большой театр.