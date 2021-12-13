Волочкова нахамила комику и раскритиковала Большой театр

Балерина вела себя крайне вызывающе на одном из шоу.

Балерина Анастасия Волочкова вновь удивила публику своим эпатажным поведением. Ее пригласили на YouTube-шоу «Бар в большом городе», в ходе которого артистка послала известного комика Владимира Бухарова, а также в очередной раз раскритиковала Большой театр.

Волочкова не давала другим гостям шоу сказать хоть слова. В какой-то момент Бухаров рассказал историю про пьяную балерину, которая приставала к нему. Артистка возмутилась из-за услышанного.

«Ты же сам ей наливал! Ты видишь, что девушка, балерина, находится в таком состоянии, но не помогаешь ей. Вместо того чтобы уложить ее в постель, накрыть пледом, ты сидишь и рассказываешь вот это все? Да пошел ты! Ты некрасиво сделал»,

— полагает балерина.

Также Волочкова припомнила, как ее пытались выгнать из Большого театра. «СтарХит» пишет, что ролика нет в свободном доступе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова рассказала о главное проблеме с дочерью.