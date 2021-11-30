Волочкова рассказала о главное проблеме с дочерью

Волочкова рассказала о главное проблеме с дочерью
Анастасия Волочкова рассказала о проблемах с дочерью. Фото: скриншот youtube

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками переживаниями из-за дочери Ариадны. Звездная мать призналась, что с трудом понимает подростка.

Об этом артистка рассказала в шоу «Звезда в ответе» на Youtube канале. Во время общения с ведущей зашел разговор о дочери Волочковой Ариадны. Гостья заявила, что наследнице уже 16 лет, но та до сих пор не представляет, кем станет в будущем, а начатое бросает. Так девочка поступила с вокалом.

«Да, мне было неприятно, что она забросила вокал и что она вообще никем не хочет быть», — поделилась переживаниями балерина.

По словам звезды, она уже с детства знала, кем хочет быть, из-за чего с трудом понимает дочь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что балерина Анастасия Волочкова захотела спеть в дуэте с получившей недавно российское гражданство актрисой и певицей Наталией Орейро.

анастасия волочкова инстаграм


 

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