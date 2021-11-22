Волочкова выразила желание спеть дуэтом с Орейро

Волочкова выразила желание спеть дуэтом с Орейро
Анастасия Волочкова. Фото: Instagram танцовщицы

Балерина Анастасия Волочкова захотела спеть в дуэте с получившей недавно российское гражданство актрисой и певицей Наталией Орейро.

«Я слышала об этом. Она очень интересный человек, конечно, я буду рада создать такой творческий дуэт. Плюс еще используя мои балетные данные, думаю, что это может получиться очень интересная работа», – приводит слова Волочковой «Москва 24».

Напомним, уругвайская певица Наталия Орейро, получившая недавно российский паспорт, заявила о желании спеть дуэтом с кем-нибудь из российских звезд.

Певица похвалила Волочкову и, смутившись, одарила комплиментом Никиту Джигурду: «Молодец, Никита!».

«…я бы очень хотела спеть с Анастасией или Ольгой», — отметила Орейро.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении гражданства РФ Наталии Орейро и ее сыну.

Мировую известность актрисе принесла роль в известном аргентинском сериале «Дикий ангел».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что летом прошлого года Наталья Орейро завела страницу в Instagram.

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