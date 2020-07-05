Наталья Орейро заверила страницу в Instagram

Наталья Орейро заверила страницу в Instagram
Актриса выложила первый пост. Фото: Instagram

Актриса даже выпустила видео с русскими субтитрами, чтобы поприветствовать любимых фанатов.

Об этом стало известно сегодня, 5 июля. Актриса, известная по сериалу «Дикий ангел», решила зарегистрироваться в социальной сети Instagram. Она опубликовала первое видео с русскими субтитрами, чтобы ее поняли любимые поклонники. Наталья Орейро рассказала, что не знала, чем заняться во время карантина. Она устала от чтения, уборки и еды и поэтому пошла на крайние меры – зашла в интернет.

Фанаты очень обрадовались, когда увидели аккаунт звезды.

«Это стоило карантина!! Наконец-то у вас есть Instagram»,

— обрадовался один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталья Орейро оформляет российское гражданство. Актриса уже заполнила все необходимые бумаги. Пока неизвестно, как скоро будет принято данное решение, задержка может быть связана со сложной эпидемиологической ситуацией.

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