Наталья Орейро оформляет российское гражданство

Посольство России в Буэнос-Айресе рассмотрит обращение уругвайской актрисы и певицы Наталии Орейро по вопросу получения гражданства РФ.

Актриса уже заполнила все необходимые бумаги. Пока неизвестно, как скоро будет принято данное решение, задержка может быть связана со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщил РБК, в настоящее время вопрос получения певицей российского гражданства находится на рассмотрении. Сейчас Орейро активно учит русский и сформировала свою большую фан-базу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Наталья Орейро считает себя более русской, чем Жерар Депардье. Об этом она рассказала на шоу “Вечерний Ургант”. Она также попросила российского лидера Владимир Путина дать ей гражданство.