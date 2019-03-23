Наталья Орейро считает себя более русской, чем Депардье

Уругвайская артистка попросила Путина дать ей гражданство на шоу “Вечерний Ургант”.

Певица Наталья Орейро заявила, что ощущает себя русской на шоу “Вечерний Ургант” Первого канала 23 марта. Вчера уругвайская артистка прибыла в Санкт-Петербург и сегодня выступает на “Сибур-арене”.

Орейро призналась, что ощущает себя себя еще “более русской, чем Жерар Депардье”, который получил гражданство РФ в 2013 году — указ подписал Владимир Путин. Наталья Орейро попросила с экрана президента РФ сделать то же самое и для нее.

Сейчас певица отправляется в тур по России, который завершит в Воронеже, в гости и по работе она приезжала 15 раз и даже сняла клип в Балашихе, о чем Gazeta.SPb писала ранее. Наталье Орейро 41 год, в кино она снимается с 1992 года, а музыкальную карьеру начала в 1998 году — у нее три альбома, 14 синглов и пять саундтреков. Вчера в “Пулково” Санкт-Петербурга ее встретили толпы фанатов.