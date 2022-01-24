Высокий уровень кальция, по мнению специалистов, может указывать на рак почек и легких

Высокий уровень кальция, по мнению специалистов, может указывать на рак почек и легких. Фото: Pixabay

Высокий уровень кальция, по мнению специалистов, может указывать на рак почек и легких. Фото: Pixabay

Необычный симптом рака назвал врач и телеведущий Александр Мясников. По его мнению, повышенный кальций в организме, — не к добру.

В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист поделился, что уровень кальция, выше нормы, может свидетельствовать о некоторых онкологических заболеваниях.

Мясников заявил, что если у человека повышен кальций, то это может быть симптомом рака почек, рака легких либо аденомы паращитовидной железы. Также специалист отметил, что повышение уровня кальция на один миллиграмм выше нормы при наличии аденомы чаще всего требует операции по ее удалению.

При повышении уровня кальция в организме, по мнению специалиста, сначала нужно пройти обследование на онкологическое заболевание.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что рак легких можно заподозрить на ранней стадии по некоторым проявлениям на коже.