Врач назвала способ определить рак легких по состоянию кожи

Врач назвала способ определить рак легких по состоянию кожи
Специалист назвала способ определить заболевание по шести кожным симптомам. Фото: pixabay.com

Рак легких можно заподозрить на ранней стадии по проявлениям на коже. Об этом заявил ведущий фармацевт британской медицинской компании Джулия Геррини.

По ее словам, онкологическое заболевание можно определить по синякам на коже, желтоватому цвету кожи, усилению зуда, появлению сыпи вокруг глаз и регулярному покраснению на одной половине лица.

В издании Express британский врач отметила, что кожные симптомы проявляются при раке легких довольно редко. Но эти признаки могут свидетельствовать о последствии распространения онкологии на другие органы или побочные эффекты от лечения

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у россиян, перенесших коронавирусную инфекцию, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

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Врач назвала способ определить рак легких по состоянию кожи
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