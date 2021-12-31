Переболевших COVID предупредили о риске развития онкологии

У россиян, перенесших коронавирусную инфекцию, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта. Об этом заявила заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.

Коварное заболевание способно вызывать самые непредсказуемые осложнения. По словам Соломатиной, воспаления, которые происходят в человеческом организме из-за COVID-19, могут стать первоначальным этапом для развития онкологии.

«COVID стал отправной точкой для возникновения тех или иных болезней», — подчеркнула депутат Госдумыв беседе с Ura.ru.

Кандидат медицинских наук отметила, что «ковидная инфекция — это же воспалительный процесс, и онкология». При этом ученые пока не берутся говорить о том, насколько часто такое можно встретить. Нужно больше времени для подтверждения данных. И добавила, что вероятность развития онкологии также будет связана с тяжестью перенесенного заболевания и возрастом

Соломатина подчеркнула, что необходимо наблюдать за пациентами, которые перенесли инфекцию в легочной форме.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для переболевших коронавирусом также особенно опасны физические нагрузки в первые два месяца после выздоровления. По словам иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, у значительного числа молодых людей после перенесенного заболевания возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.

Как заявил заслуженный врач РФ, онколог Владимир Круглый, коронавирус может сократить продолжительность жизни переболевшего на 20 лет.

Кроме того, у людей, которые болели коронавирусом в легкой или средней формах тяжести, может происходить вирусное поражение внутренних органов. У пациента с коронавирусом воспаляются сосуды, увеличивается свертываемость крови. Кроме того, начинается дефицит кислорода, а в клетках нарушается обмен веществ.