Терапевт: коронавирус отбирает годы жизни у переболевших

Терапевт: коронавирус отбирает годы жизни у переболевших
При COVID-19 происходит вирусное поражение внутренних органов. Фото: pexels

Сложные последствия коронавируса возникают не только у пожилых людей, но у молодежи, которая болела в легкой или средней формах тяжести. По словам Сальниковой, при COVID-19 происходит вирусное поражение внутренних органов.

Возбудитель ковида обрушивается на легкие и другие органы, у которых есть рецепторы для проникновения вируса в клетки. Также речь идет о тромбах. Об этом пишет Solenka.info.

У пациента с коронавирусом воспаляются сосуды, увеличивается свертываемость крови. Кроме того, начинается дефицит кислорода, а в клетках нарушается обмен веществ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «омикрон» заразнее других штаммов COVID в 5–7 раз. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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