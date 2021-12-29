Роспотребнадзор: «Омикрон» заразнее других штаммов COVID в 5–7 раз

Омикрон-штамм в пять-семь раз заразнее предыдущих вариантов коронавируса. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
По ее словам, «этот штамм очень контагиозный, очень летучий, если так можно сказать». При этом прошло слишком мало времени с момента выявления штамма «Омикрон» для того, чтобы выявить существенные последствия этого варианта COVID-19, добавила Пшеничная.
Доктор медицинских наук отметила в интервью RT, что у невакцинированных пациентов наблюдалась «классическая» картина течения болезни.
Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что избежать заражения «омикроном» поможет группоспецифический иммунитет.