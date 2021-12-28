Вирусологи рассказали, что избежать заражения «омикроном» поможет группоспецифический иммунитет

Специалисты отметили, что избежать омикрон-штамма возможно благодаря группоспецифичному иммунитету.

По мнению вирусолога Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александра Бутенко и вирусолога, члена-корреспондента РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петра Чумакова, омикрон- штамм можно предотвратить с помощью различных генотипов вируса, формирующий группоспецифичный иммунитет. Об этом эксперты рассказали URA.RU.

«Люди могут встречаться не один раз, а два раза, и не с одним каким-то вариантом коронавируса, а с двумя и тремя в течение какого-то периода. Это будет обеспечивать коллективный иммунитет наряду с вакцинацией. И будут создаваться группоспецифические иммунитеты, защищающие от разных вариантов», — отметил Бутенко.

Чумаков в свою очередь подчеркнул, что S-белок у нового штамма сильно изменился. Антитела после прививки узнают его хуже. Но также вирусы помимо белка все еще обладают рядом других антигенов, образующихся после заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что наиболее распространенным симптомом нового омикрон-штамма является кожная сыпь, отмечают эксперты.