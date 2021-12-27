Кожная сыпь может свидетельствовать об «омикроне»

Кожная сыпь может свидетельствовать об &#171;омикроне&#187;
Кожная сыпь может свидетельствовать об "омикроне". Фото: pixabay.com

Наиболее распространенным симптомом нового омикрон-штамма, по мнению экспертов, является кожная сыпь.

Ученые Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана со специалистами Королевского колледжа Лондона выяснили, что кожная сыпь характерна для заболевших коронавирусом штаммом «омикрон». Об этом сообщает Live 24.

Чаще всего, отмечают специалисты, сыпь появляется на пальцах рук и ног. Замечена особенность, которая проявляется чаще всего у молодых людей, — на пальцах могут появиться красные и фиолетовые шишки, похожие на последствия обморожения. При этом люди не испытывают зуд, но чувствуют боль в этих местах.

Некоторые заболевшие могут столкнуться с сыпью сыпью, которая как приходила, так и уходила самостоятельно. Обычно такие высыпания появлялась в начале заболевания, но могли и остаться до момента выздоровления. Сыпь чем-то схода со следами потницы и ветряной оспы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что благодаря гибридному иммунитету можно усилить в десятки раз защиту организма от «омикрон»-штамма коронавируса.

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