Врач рассказал, как повысить защищенность от «омикрона» в десятки раз

Врач рассказал, как повысить защищенность от «омикрона» в десятки раз
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной.Стало известно о смерти пациента, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.Стало известно о смерти пациента, который был заражен новым омикрон-штаммом коронавируса.

Врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов рассказал, что усилить в десятки раз защиту организма от «омикрон»-штамма коронавируса можно благодаря гибридному иммунитету.

По словам специалиста, вакцинация обеспечивает более надежную защиту, но не стопроцентную, потому что новый штамм отличается повышенной заразностью, сообщает радио «Sputnik».

Врач отметил, что наиболее надежную защиту от заражения «омикрон»-штаммом имеют те, у кого выработался гибридный иммунитет, то есть те, кто успел переболеть и вакцинироваться от ковида.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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