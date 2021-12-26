Врач рассказал о неожиданном ограничении для переболевших коронавирусом

Врач рассказал о неожиданном ограничении для переболевших коронавирусом
Физические нагрузки после COVID-19 могут привести к остановке сердца. Фото: Pixabay

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил переболевших ковидом о смертельной опасности физических нагрузок в первые два месяца после выздоровления.

По словам специалиста, у значительного числа молодых людей после коронавируса возникает миокардит, связанный с воспалением сердечной мышцы, а у старшего поколения — перикардит.

«… если случится нагрузка, это может дать резкий сбой, например, аритмия, остановка сердца», — приводит его слова Ura.ru.

При этом могут быть полезны небольшие физические нагрузки, например, легкий бег или прогулка на свежем воздухе.

С начала пандемии в России выявлено 10 392 020 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 304 218 летальных исходов, выздоровел 9 259 771 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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