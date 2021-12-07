Мишустин сообщил о росте заболеваемости коронавирусом в 11 регионах

На прошлой неделе в 11 российских регионах был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава правительства заявил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с COVID-19, что эпидемиологическая обстановка в целом по стране остается напряженной.

Он добавил, что ситуацию осложняет новый штамм коронавируса «омикрон», случаи которого были выявлены уже во многих странах мира. По его словам, пока нет полной ясности, как омикрон-штамм повлияет на общую картину. Мишустин подчеркнул, что следует готовиться к любому сценарию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусолог РАН Чумаков назвал омикрон-штамм COVID живой вакциной.