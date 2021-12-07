Вирусолог РАН Чумаков назвал омикрон-штамм COVID живой вакциной

Вполне возможно, что с появлением штамма «омикрон» человечество может забыть про локдауны, заявил вирусолог. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Вполне возможно, что с появлением штамма «омикрон» человечество может забыть про локдауны, заявил вирусолог. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Штамм коронавируса «омикрон» может стать живой вакциной. Такое заявление сделал вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков.

По его словам, это связано с тем, что у нового штамма снижена патогенность, а после выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам нового вируса.

Как сообщило издание Ura.ru, вирусолог отметил, что сейчас среди специалистов существует мнение, что природа создала живую вакцину против коронавируса. И допустил, что с появлением омикрон-штамма больше не будет локдаунов.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID.