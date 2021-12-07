Врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID

Врач назвал единственный способ борьбы с омикрон-штаммом COVID
У «омикрона» способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцинация является единственным способом избежать вспышки штамма коронавируса «Омикрон» в России. Такое заявление сделал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, у нового штамма способность передаваться от человека к человеку гораздо более выражена, чем у предыдущих мутаций инфекции.

Медик отметил в эфире программы «Док Ток» на Первом канале, вакцинация является единственным средством, которое позволяет управлять рисками при COVID-19.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской республики (ЮАР), выявили омикрон-штамм коронавируса.

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