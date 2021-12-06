У двух вернувшихся из ЮАР россиян подтвердили омикрон-штамм

У двух россиян, которые вернулись из Южно-Африканской республики (ЮАР), выявили омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре 6 декабря.

Новый штамм был выявлен у путешественников в результате полногеномного секвенирования. В результате плотного контроля у 10, находившихся в обсерваторе, выявлен положительный ПЦР-тест на COVID-19. У двух пациентов подтвержден штамм омикрон-штамм коронавируса.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сделало омикрон-штамм «более человечным». Генетическая последовательность нового штамма не встречалась у предыдущих вариантов коронавируса