Ученые рассказали, что сделало омикрон-штамм «более человечным»

Ученые пока точно не знают, является ли омикрон-штамм более заразным, чем другие варианты. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Ученые пока точно не знают, является ли омикрон-штамм более заразным, чем другие варианты. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Штамм COVID-19 «омикрон» мог получить одну из своих мутаций от вируса, вызывающего простуду. Об этом заявила группа американских ученых из Кембриджа, результаты их исследования опубликованы на сайте OSF Preprints.

По их данным, генетическая последовательность нового штамма не встречалась у предыдущих вариантов коронавируса. При этом она присутствует в респираторных вирусах и геноме человека.

Благодаря такой модификации вирусу проще попадать из одного организма в другой, при этом само заболевание будет проходит в легкой или бессимптомной форме.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сильная усталость является одним из главных симптомов заражения омикрон-штаммом COVID-19.