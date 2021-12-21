Онколог: COVID может отобрать у переболевшего 20 лет жизни

Коронавирус может сократить продолжительность жизни переболевшего на 20 лет. Об этом заявил заслуженный врач РФ, онколог Владимир Круглый.
По его словам, коварное заболевание способно вызывать самые непредсказуемые осложнения, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и сокращение продолжительности жизни.
Врач отметил в беседе с изданием «ВЗГЛЯД», что организм каждого из нас индивидуален, поэтому сказать насколько именно COVID-19 уменьшает продолжительность жизни — сложно.
По его мнению, необходимо проводить перспективные многоцентровые исследования, чтобы точно понимать все последствия COVID-19.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 66 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 27 459 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 1 027 человек.