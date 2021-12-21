Онколог: COVID может отобрать у переболевшего 20 лет жизни

Онколог: COVID может отобрать у переболевшего 20 лет жизни
Насколько именно COVID-19 уменьшает продолжительность жизни, сказать сложно. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Коронавирус может сократить продолжительность жизни переболевшего на 20 лет. Об этом заявил заслуженный врач РФ, онколог Владимир Круглый.

По его словам, коварное заболевание способно вызывать самые непредсказуемые осложнения, включая сердечно-сосудистые заболевания, онкологию и сокращение продолжительности жизни.

Врач отметил в беседе с изданием «ВЗГЛЯД», что организм каждого из нас индивидуален, поэтому сказать насколько именно COVID-19 уменьшает продолжительность жизни — сложно.

По его мнению, необходимо проводить перспективные многоцентровые исследования, чтобы точно понимать все последствия COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 66 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 27 459 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 1 027 человек.

коронавирусная пандемия онколог


 

Новости партнеров
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Поминутную оплату парковки могут ввести в Петербурге
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
Петербургские чиновники игнорируют указ Путина о решении проблемы с повышением рождаемости в стране
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
«Ледниковый период» завершился без Тарасовой: Авербух расплакался, заговорив о больном тренере
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Госпитализация Лепса в психиатрию: что известно к этому часу
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Онколог: COVID может отобрать у переболевшего 20 лет жизни
Цены — вверх: какие товары станут дороже для россиян в 2022 году
Участниками массового ДТП в Москве стали 20 машин, есть пострадавшие
В Петербурге за сутки поступило 287 новых пациентов с ковидом и пневмониями
Треть петербуржцев выступила за введение QR-кодов
Глава Комитета финансов Корабельников может занять пост вице-губернатора ...
Уличным торговцам в Петербурге грозит штраф до 200 тыс. рублей
Ленобласть взяла на вооружение опыт обращения с отходами в Подмосковье