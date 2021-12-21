Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 66 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 66 случаев.

Об этом стало известно во вторник, 21 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни более 27 459 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 1 027 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 299 249 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 267 719 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский комитет по контролю за имуществом в преддверии новогодних праздников ежедневно проверяет соблюдение антиковидных требований в торговле и общепите. За неделю выявили 14 нарушителей. Рейд проводили в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском и Московском районах.

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