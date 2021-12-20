Смольный за неделю выявил 14 организаций в Петербурге, нарушивших антиковидные требования

Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный

Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный

Петербургский комитет по контролю за имуществом в преддверии новогодних праздников ежедневно проверяет соблюдение антиковидных требований в торговле и общепите. За неделю выявили 14 нарушителей.

В городском правительстве сообщили, что за прошлую неделю сотрудники комитета наведались в 89 магазинов, 35 заведений общепита и 18 объектов по предоставлению услуг. Рейд проводили в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском и Московском районах.

Нарушения выявили только в 14 организациях. В большинстве случаев бизнес работал с некорректным QR-кодом, не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Три объекта общепита нарушили запрет на работу в ночное время.

Нарушителям грозит административная ответственность, юридические лица заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже.