Смольный за неделю выявил 14 организаций в Петербурге, нарушивших антиковидные требования

Смольный за неделю выявил 14 организаций в Петербурге, нарушивших антиковидные требования
Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный

Петербургский комитет по контролю за имуществом в преддверии новогодних праздников ежедневно проверяет соблюдение антиковидных требований в торговле и общепите. За неделю выявили 14 нарушителей.

В городском правительстве сообщили, что за прошлую неделю сотрудники комитета наведались в 89 магазинов, 35 заведений общепита и 18 объектов по предоставлению услуг. Рейд проводили в Адмиралтейском, Невском, Приморском, Василеостровском, Петроградском, Красносельском, Кировском, Выборгском и Московском районах.

Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный
Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный

Нарушения выявили только в 14 организациях. В большинстве случаев бизнес работал с некорректным QR-кодом, не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Три объекта общепита нарушили запрет на работу в ночное время.

Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный
Нарушения выявили только в 14 организациях. Фото: Смольный

Нарушителям грозит административная ответственность, юридические лица заплатят штраф от 100 до 300 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже.

ККИ нарушение антиковидных требований новости СПб рейд


 

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