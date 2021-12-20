В Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже

В Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже. Фото: pixabay.com

В Петербургских школах классы уходят на карантин почти в два раза реже. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге снижается число зараженных классов, которые в связи с остановкой распространения ОРВИ или коронавируса уходят на карантин.

По последним данным на 20 декабря, на дистанционном обучении временно находится 351 класс в городе, что составляет 1,75% от общего количества в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Кроме классов в Северной столице закрыты 28 групп в 23 детских садах. Количество учеников, которые находятся дома по заявлению родителей на смешанном формате обучения снизилось до 5 846, что составляет 1% от общего количества обучающихся.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что студентов петербургского политехнического университета Петра Великого перевели на дистанционный формат обучения в связи с распространением коронавирусной инфекции.