Студентов петербургского Политеха перевели на дистанционный формат обучения

Студентов петербургского Политеха перевели на дистанционный формат обучения
Студентов петербургского Политеха перевели на дистанционный формат обучения. Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

В Северной столице политехнический университет Петра Великого перешел на дистанционный формат обучения с 20 декабря.

В связи с распространением коронавирусной инфекции некоторые заведения Петербурга принимают ограничительные меры. Так, в пресс-службе Политеха отмечают, что из-за ухудшения эпидемиологической обстановки с понедельника вуз уходит на дистанционное обучение. Об этом сообщается на сайте учебного заведения. До нормализации ситуации студентов попросили остаться дома и проявить личную ответственность.

Кроме того, при обнаружении новых признаков заболевания студентов попросили вызвать врача и предоставить информацию об этом самому вузу.

До введения полного дистанционного формата студенты учились в смешанной форме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что студентов общежития СПБГУ массово эвакуировали из-за вспышки коронавируса. Среди всех обучающихся в СПБГУ в общежитии было выявлено 29 случаев заражения коронавирусом.

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Студентов петербургского Политеха перевели на дистанционный формат обучения
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