Студентов общежития СПБГУ массово эвакуировали из-за вспышки коронавируса

Студенты общежития Санкт-Петербургского государственного университета на улице Халтурина в связи с коронавирусной инфекцией ночью были в срочном порядке доставлены в санаторий в Сестрорецке, куда ранее уже вывозили заболевших студентов.

Среди всех студентов СПБГУ в общежитии было выявлено 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Был организован комплекс противоэпидемических мероприятий: госпитализация заболевших студентов в инфекционный стационар, контактировавших с заболевшими и непривитых доставили в обсерватор «Балтийский чемпион», в общежитии провели дезинфекцию.

Все студенты живут в двухместных номерах. По словам учащихся, состояние комнат хорошее, в каждой есть туалет и душ. Однако в номерах совсем нет условий для учёбы. Об организации зимней сессии пока неизвестно. Изоляция включает в себя 14-дневный период. ПЦР-тесты учащимся сделают лишь в самом конце карантина.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Носительница привезла его с собой после отдыха в Дубае.