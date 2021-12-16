В Петербурге первый случай «омикрона» завезли из Дубая

В Петербурге первый случай «омикрона» завезли из Дубая
Женщина получила положительный результат теста после возращения из Дубая. Фото: Baltphoto

Его носительница прилетела на родину и получила положительный результат теста на коронавирус.

В Санкт-Петербурге выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Носительница привезла его с собой после отдыха в Дубае. Женщина прилетела в Россию, сдала тест на ковид и получила положительный результат. Позже выяснилось, что у нее «омикрон». Об этом пишет «Фонтанка»

Случай выявили 9 декабря. Материал проверяли в Новосибирске в центре «Вектор». Там подтвердили, что женщина больна «омикроном». Она чувствует себя нормально, находится дома.

Всего «омикрон» выявлен у 25 россиян. Случаи заражения зафиксированы в разных уголках страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сроки действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы.

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