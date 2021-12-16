Голикова: сроки действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы

Голикова: сроки действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы
Сроки действия ковид-сертификатов могут быть скорректированы. Фото: сайт Президента России

Из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в России и распространения нового омикрон-штамма сроки действия ковид-сертификатов могут быть изменены.

На пленарном заседании в Госдуме вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что сроки действия сертификата, подтверждающего перенесенную коронавирусную инфекцию, могут быть скорректированы более точно после более подробной информации об «омикроне», сообщает ТАСС.

«Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», — отметила Голикова.

Также вице-премьер подчеркнула, что сроки введения второй вакцины после получения более подробной информации о штамме «омикрон» тоже могут быть построены по-новому.

С 1 февраля 2022 года может быть введен законопроект правительства о введении ковидных сертификатов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, тоже смогут получить сертификат.

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