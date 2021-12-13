Голикова: неофициально переболевшие COVID-19 смогут получить сертификат

Граждане России, которые неофициально переболели коронавирусной инфекцией, смогут получить сертификат.

Если болезнь протекала в период с 1 января с 2021 года, неофициально переболевший гражданин сможет получить сертификат об инфекции, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе рассмотрения законопроектов о QR-кодах на заседании фракции ЕР в Госдуме. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Голиковой, для жителей России, у которых не был зафиксирован коронавирус в 2021 году, будет действовать предложение пройти в соответствующих медицинских лабораториях анализы на наличие антител. При этом антитела не будут мериться с точки зрения их количества. Их измерение должно показать, есть ли они вообще в наличии.

«Соотносить эти данные с базой положительных тестов и при совпадении ПЦР-теста и данных о наличии антител, полученных сейчас, гражданину будет выдаваться соответствующий документ о том, что он переболел, и срок действия документа будет устанавливаться на год», — заявила Голикова.

Также вице-премьер уточнила, что гражданам, которые не сдавали ПЦР-тесты, но предполагающим, что тоже болели коронавирусом, также будет предложена возможность сдать тест на антитела. В случае их обнаружения им будет оформлен сертификат, но уже только на полгода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне, которые привились либо иностранными вакцинами, либо «Спутником V» за границей, при условии появления антител смогут получить официальный COVID-сертификат.