Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат

Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат
Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат. Фото: сайт Президента России

Жители России, которые привились либо иностранными вакцинами, либо «Спутником V», при условии появления антител смогут получить официальный COVID-сертификат.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме 13 декабря сообщила, что привитые за рубежом «Спутником V» россияне смогут, приехав в Россию, сдать анализ на антитела, после чего при положительном результате таким гражданам будет выдан сертификат со сроком действия на 6 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также россияне, привившиеся за рубежом иностранной вакциной, тоже смогут получить сертификат. Действовать документ аналогично будет полгода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин убежден, что процедура введения сертификатов должна быть понятной и прозрачной. Россияне должны понимать, что происходит.

вакцинация коронавирус Россия сертификат татьяна голикова


 

Новости партнеров
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Полуживой профессор Ботанического сада попал в реанимацию после похода в театр
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Волки испугали жителей коттеджей в Ленобласти
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Год Водяного Тигра: что запрещается дарить на Новый год - 2022
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Беглов копирует Собянина: мигрантам здесь не рады
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат
Под Гатчиной в ДТП насмерть разбились трое
В «Водоканале» объяснили причину появления фонтана во Фрунзенском районе
В новогоднюю ночь автомобилисты смогут бесплатно парковаться в центре Петербурга
В Госдуме провели подсчеты, сколько не доплатили российским пенсионерам
Законопроект о QR-кодах на транспорте все равно продолжат дорабатывать
В ДТП на «Сортавале» пострадала школьница
В Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка