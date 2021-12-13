Привившиеся за границей россияне смогут получить COVID-сертификат

Жители России, которые привились либо иностранными вакцинами, либо «Спутником V», при условии появления антител смогут получить официальный COVID-сертификат.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме 13 декабря сообщила, что привитые за рубежом «Спутником V» россияне смогут, приехав в Россию, сдать анализ на антитела, после чего при положительном результате таким гражданам будет выдан сертификат со сроком действия на 6 месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Также россияне, привившиеся за рубежом иностранной вакциной, тоже смогут получить сертификат. Действовать документ аналогично будет полгода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что президент России Владимир Путин убежден, что процедура введения сертификатов должна быть понятной и прозрачной. Россияне должны понимать, что происходит.