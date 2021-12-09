Путин просит не создавать лишних проблем в вопросе сертификат о вакцинации

Политик призвал действовать аккуратно и взвешенно.

Президент России Владимир Путин прокомментировали введение сертификатов о вакцинации от коронавирсу. Он считает, что важно не создавать лишних проблем для людей и действовать с холодной головой. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Путин убежден, что если сертификаты вводить, то процедура должна быть понятной и прозрачной. Россияне должны понимать, что происходит. Президент подчеркнул, что во многих странах, где проходит вакцинация от коронавируса, уже ввели сертификаты. Нужно найти решение, которое гарантирует соблюдение прав всех россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что привитые «Спутником V» не должны быть ущемлены в правах. По его словам, анализ применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» за границей демонстрирует, что данный препарат эффективен и безопасен.