Путин просит не создавать лишних проблем в вопросе сертификат о вакцинации

Путин просит не создавать лишних проблем в вопросе сертификат о вакцинации
Путин высказался о сертификате о вакцинации. Фото: kremlin.ru

Политик призвал действовать аккуратно и взвешенно.

Президент России Владимир Путин прокомментировали введение сертификатов о вакцинации от коронавирсу. Он считает, что важно не создавать лишних проблем для людей и действовать с холодной головой. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Путин убежден, что если сертификаты вводить, то процедура должна быть понятной и прозрачной. Россияне должны понимать, что происходит. Президент подчеркнул, что во многих странах, где проходит вакцинация от коронавируса, уже ввели сертификаты. Нужно найти решение, которое гарантирует соблюдение прав всех россиян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что привитые «Спутником V» не должны быть ущемлены в правах. По его словам, анализ применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» за границей демонстрирует, что данный препарат эффективен и безопасен.

вакцинация владимир путин сертификат


 

Новости партнеров
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
МЧС рекомендует надеть утепленные перчатки и пуховики: в Ленобласти ожидается -24
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Рудинштейн заранее запретил приглашать Ярмольника на свои похороны: «Взял на себя роль плакальщика»
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан
Возле Биржевого моста тонет плавучий ресторан "Акварель"
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Сиделка Нины Ургант вызвала полицию вместо скорой в день смерти актрисы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Путин просит не создавать лишних проблем в вопросе сертификат о вакцинации
Уровень инфляции в России за минувший ноябрь составил 8,4%
Критик Соседов назвал Пугачеву неблагодарной
В Петербурге арестовали жену владельца «РИВ ГОШ»: обвиняют в мошенничестве
Станция метро «Маяковская» откроется после ремонта 10 декабря
В Петербурге посадили мужчину за убийство в спортклубе 17-летней давности
В Кудрово на улице Подвойского открылся новый железнодорожный переезд
Рыбаков просят не выходить на лед у петербургской дамбы