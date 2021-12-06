Путин: привитые «Спутником V» не должны быть ущемлены в правах

Граждане, привитые российской вакциной против коронавируса «Спутник V», не должны быть ущемлены в праве на передвижение между странами. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
По его словам, анализ применения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» за границей демонстрирует, что данный препарат эффективен и безопасен.
Как сообщили «РИА Новости», президент подчеркнул, что около 200 млн человек уже привились от COVID-19 российскими вакцинами.
«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ проинформирует Россию о необходимости новой инспекции по производству вакцины «Спутник V» после получения данных о принятых мерах по проведенным ранее инспекциям.