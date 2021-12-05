ВОЗ сообщит России о необходимости инспекций по «Спутнику V» после получения данных

Официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ проинформирует Россию о необходимости новой инспекции по производству вакцины «Спутник V» после получения данных о принятых мерах по проведенным ранее инспекциям.

Он отметил, что эти данные должны поступить к концу декабря, пишет ТАСС. До этого момента проведения инспекции не ожидается.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.