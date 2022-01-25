Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии над внучкой

Подозреваемого в сексуальном насилии задержали 24 января возле его дома на Вознесенском проспекте. Фото: pixabay

Подозреваемого в сексуальном насилии задержали 24 января возле его дома на Вознесенском проспекте. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранительные органы задержали 72-летнего артиста, подозреваемого в сексуальном насилии над четырехлетней внучкой.

Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера было возбуждено в августе 2021 года по заявлению детского психолога. Со слов специалиста, неизвестный мужчина домогался четырехлетней девочки в квартире на Парашютной улице.

Подозреваемого в сексуальном насилии задержали 24 января возле его дома на Вознесенском проспекте. Им оказался заслуженный артист артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра.

Следствие установило, что артист совершал сексуальное насилие над девочкой в течение всего 2020 года. Это происходило в рощинском СНТ «Актер».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака.