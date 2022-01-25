Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии над внучкой

Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии над внучкой
Подозреваемого в сексуальном насилии задержали 24 января возле его дома на Вознесенском проспекте. Фото: pixabay

В Петербурге правоохранительные органы задержали 72-летнего артиста, подозреваемого в сексуальном насилии над четырехлетней внучкой.

Как сообщает «Фонтанка», уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера было возбуждено в августе 2021 года по заявлению детского психолога. Со слов специалиста, неизвестный мужчина домогался четырехлетней девочки в квартире на Парашютной улице.

Подозреваемого в сексуальном насилии задержали 24 января возле его дома на Вознесенском проспекте. Им оказался заслуженный артист артист РСФСР, доцент Петербургской консерватории и солист оркестра Мариинского театра.

Следствие установило, что артист совершал сексуальное насилие над девочкой в течение всего 2020 года. Это происходило в рощинском СНТ «Актер».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина напильником убил своего собутыльника на проспекте Маршака.

задержание заслуженный артист насилие над ребенком новости СПб сексуальное насилие


 

Новости партнеров
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Пожилой житель Пушкина чуть не лишился квартиры и денег, подозреваемого задержали в Тосно
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заслуженного артиста РСФСР в Петербурге заподозрили в сексуальном насилии ...
Снегопад задержал рейс из Стамбула в Петербург более чем на 14 часов
Мошенники, обманувшие более 20 пенсионеров в Петербурге, пойдут под суд
На дорогах Петербурга утром собрались 5-балльные пробки
Эксперт спрогнозировал рост доллара до 90 рублей в ближайший месяц
В России предложили освобождать простуженных сотрудников от работы на три дня
Будет скользко: в Петербурге во вторник потеплеет до +1
Роскомнадзор избавит россиян от звонков с подменных номеров